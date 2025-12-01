Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Nur ein kleines rotes Klavier

Nur ein kleines rotes Klavier

Bezaubernde Jeannie

Folge 1: Nur ein kleines rotes Klavier

24 Min.

Weil Tony zwar Klavier spielt, aber lange nicht so gut, wie er es gern können würde, zaubert ihm Jeannie kurzerhand die Fähigkeiten eines Franz Liszt herbei. Doch nur auf dem kleinen roten Klavier im Offizierskasino kann Tony seine verblüffenden Fähigkeiten präsentieren; überall sonst spielt er wie eh und je. Und so steht Tony vor der Blamage seines Lebens, als er ein großes Konzert in der New York Symphony Hall geben soll - und nicht einmal Jeannie kann ihm helfen ...

