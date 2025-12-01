Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Folge 11: Mr. & Mrs. Tony Nelson

22 Min.

Unerwartete Schwierigkeiten treten bei der Hochzeit von Tony und Jeannie auf, Schwierigkeiten, an die vorher niemand gedacht hat: Zum Beispiel lassen Dschinns sich nicht auf Fotos festhalten. Und da die Hochzeit des Astronauten ein Fest für die Klatschreporter ist, könnte dies zum ernsten Problem werden - hätte nicht Jeannie die geniale Idee, eine hölzerne Puppe ihre Rolle übernehmen zu lassen. Die Puppe sieht ihr zwar ähnlich, hat aber den Nachteil, nicht sprechen zu können ...

