Bezaubernde Jeannie
Folge 11: Mr. & Mrs. Tony Nelson
22 Min.
Unerwartete Schwierigkeiten treten bei der Hochzeit von Tony und Jeannie auf, Schwierigkeiten, an die vorher niemand gedacht hat: Zum Beispiel lassen Dschinns sich nicht auf Fotos festhalten. Und da die Hochzeit des Astronauten ein Fest für die Klatschreporter ist, könnte dies zum ernsten Problem werden - hätte nicht Jeannie die geniale Idee, eine hölzerne Puppe ihre Rolle übernehmen zu lassen. Die Puppe sieht ihr zwar ähnlich, hat aber den Nachteil, nicht sprechen zu können ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland