Bezaubernde Jeannie
Folge 12: Ein treues Mädchen
23 Min.
Als Jeannies Schwester in der Zeitung liest, dass Jeannie und Tony heiraten wollen, wird sie grün vor Neid. Sie beschließt, die beiden - koste es, was es wolle - auseinanderzubringen. Kurzerhand nimmt sie Jeannies Gestalt an und lädt sich zu einer Party von Dr. Bellows ein, wo sie heftig mit einem Astronauten flirtet, dem Frauenschwarm Biff Jellico. Mrs. Bellows und Roger sind ebenso empört wie Tony, doch als dieser Jeannie zur Rede stellt, sieht er sie plötzlich doppelt ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
