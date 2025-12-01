Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 7
23 Min.

Endlich, endlich, ist für Jeannie der Moment gekommen, auf den sie so lange gewartet hat: Sie tritt mit Tony Nelson vor den Traualtar. Doch als Braut eines NASA-Angehörigen muss sie vorher noch einige Formalitäten erledigen, zu denen auch ein Bluttest gehört. Nicht gerade einfach, das hinter sich zu bringen, denn Dschinns haben grünes Blut ... Doch Jeannie, die mit allen Wassern gewaschen ist, lässt sich durch so eine Lappalie nicht mehr von der Hochzeit mit Tony abbringen ...

