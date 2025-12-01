Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Staffel 5Folge 2
24 Min.

Jeannies kleines Zauberhündchen Djinn-Djinn dringt unerlaubterweise in die Gebäude der NASA ein - wo es natürlich nur für Unruhe und Verwirrung sorgt. Es fängt damit an, dass es mit Vorliebe in uniformierte Waden beißt, und Dr. Bellows ist der erste, der diese unangenehme Erfahrung machen muss. Doch damit nicht genug: Djinn-Djinn stiftet Jupiter, die bis dato brave Dogge von General Schaeffer, zu allen möglichen Streichen an und bringt sie auf völlig neue Ideen ...

