Bezaubernde Jeannie
Folge 24: Der Wirbelsturm
24 Min.
Tony hat den Auftrag, zwei Astronauten zur Landung einzuweisen, doch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wütet ein Wirbelsturm. Der Strom fällt aus, und Roger und Dr. Bellows sind in Tonys Haus eingeschlossen. Nun ist guter Rat teuer - wäre nicht Jeannie, die die Elektrizität wieder herbeizaubert. Dr. Bellows wird misstrauisch, doch Tony kann ihm eine Begründung geben; als jedoch die zwei Astronauten in seinem Wohnzimmer auftauchen, muss Tony Jeannies Geheimnis lüften ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland