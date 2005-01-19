Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 057

TelenovelaStaffel 4Folge 12vom 19.01.2005
43 Min.Folge vom 19.01.2005Ab 6

Oliver leiht sich die Villa eines Freundes als Liebesnest für sich und Bianca. Unterdessen möchte Pascal in einen koreanischen Sportartikelhersteller investieren. Oliver erklärt sich nach erster Skepsis dazu bereit, gemeinsam mit Pascal eine "Alexander-Überzeugungs-Strategie" zu entwickeln. Derweil überredet Katy Alexander, Recherche-Aufgaben in der Bank übernehmen zu dürfen - sehr zum Ärger von Pascal.

