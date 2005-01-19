Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 057
43 Min.Folge vom 19.01.2005Ab 6
Oliver leiht sich die Villa eines Freundes als Liebesnest für sich und Bianca. Unterdessen möchte Pascal in einen koreanischen Sportartikelhersteller investieren. Oliver erklärt sich nach erster Skepsis dazu bereit, gemeinsam mit Pascal eine "Alexander-Überzeugungs-Strategie" zu entwickeln. Derweil überredet Katy Alexander, Recherche-Aufgaben in der Bank übernehmen zu dürfen - sehr zum Ärger von Pascal.
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises