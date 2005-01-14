Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 054
43 Min.Folge vom 14.01.2005Ab 6
Bianca und Oliver schlafen auf der Yacht leidenschaftlich miteinander. Judith streitet sich heftig mit Oliver, weil er die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Als Oliver dann auch noch beinahe Judiths Termin beim Gynäkologen vergisst, droht sie verärgert, ihn zu verlassen. Unterdessen verabredet sich Katy mit Alexander zu einem Schäferstündchen in der WG. Pascal, der von der Verabredung Wind bekommt, schickt Ariane zur selben Zeit in die Wohnung.
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises