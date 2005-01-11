Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 051
43 Min.Folge vom 11.01.2005Ab 6
Bianca hält an Ursulas Bett die Totenwache. Die Wellinghoffs und Biancas Kollegen trauern mit ihr um Ursula und unterstützen sie mit der Organisation der Beerdigung. Einzig Katy hilft nicht mit, sondern zettelt stattdessen eine neue Intrige an, indem sie Arianes wertvolle Perlenkette heimlich in Pascals Jackentasche steckt. Pascal jedoch durchschaut Katys böses Spiel und platziert wiederum die Kette in Katys Handtasche.
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises