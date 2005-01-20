Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 058
43 Min.Folge vom 20.01.2005Ab 6
Bianca und Oliver genießen in der Villa ihre Liebe. Währenddessen boykottiert Pascal Katys Mitarbeit in der Bank. Dank Olivers Hilfe gelingt es Pascal, Alexander von seiner koreanischen Geschäftsidee zu überzeugen. Sofia und Heiko lernen sich im Fisch for Fun kennen und verlieben sich auf Anhieb ineinander. Um sicher zu gehen, dass sie nicht nur ihres Geldes wegen gemocht wird, stellt sich Sofia als "Margret Koch" vor. Heiko küsst "Margret" alias Sofia leidenschaftlich, die anderen Gäste applaudieren.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises