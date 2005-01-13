Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 4Folge 8vom 13.01.2005
42 Min.Folge vom 13.01.2005Ab 6

Olivers Anwesenheit an Ursulas Grab gibt Bianca Kraft, eine ergreifende Trauerrede zu halten. Nach dem Beerdigungsessen im Fisch for Fun lädt Alexander Bianca und Katy aufs Gut ein. Abends weiht Alexander Pascal in sein Verhältnis zu Maren ein, weil Pascal irrtümlicherweise glaubt, dass Oliver mit Maren zusammen ist. Zur selben Zeit "entführt" Oliver Bianca auf die Yacht eines Freundes. Leidenschaftlich küssen sie sich.

