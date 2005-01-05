Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 4Folge 2vom 05.01.2005
Pascal beichtet Alexander, dass der "Singapur-Deal", den er dem Großkunden Deyder fest zugesagt hat, geplatzt ist. Zudem erfährt Alexander, dass Pascal kein erfolgreicher Geschäftsmann von Welt ist, sondern als stellvertretender Filialleiter einer Sparkasse in Paderborn tätig war. Pascal rechtfertigt sich unter falschen Tränen: Er habe gelogen, um Zutritt zu Alexanders Herzen zu erlangen. Unterdessen schreibt Katy heimlich Kontodaten aus dem Safe der Wellinghoffs ab und trägt sie in Marens Kalender ein. Sofia findet ihren Weg aus der Zwickmühle, in dem sie beide Konzerttickets an Sven und Denise verschenkt. Bianca pflegt die im Sterben liegende Ursula. Oliver sichert ihr zu, dass sie jeder Zeit auf ihn zählen kann, auch nachts. Alexander verspricht Ursula, dass er sich nach ihrem Tod um Bianca und Katy kümmern wird.

