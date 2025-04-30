Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 2: Defekt am Fahrrad!
24 Min.
Der erste Defekt am Fahrrad und eine nächtliche Abfahrt durch mystische Bergdörfer führen Fritz zu einem ungewöhnlichen Schlafplatz. Am nächsten Morgen liegen einige sehr spannende Locations auf der Route und der Weg führt ihn durch eine weite Hochebene. Am Abend geht es wieder in die Anstiege und er ist zurück in einer wunderschönen Bergregion.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke