Übernachtung unter freiem HimmelJetzt kostenlos streamen
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 3: Übernachtung unter freiem Himmel
21 Min.
Es ist kalt und gab Frost über Nacht. Vor 2 Wochen lag in dieser Region noch gut ein halber Meter Schnee. Als nächstes geht es auf den höchsten Pass der kompletten Tour. 2.900m über dem Meeresspiegel und unzählige Serpentinen warten an diesem Tag auf Fritz. Auf dem Weg in die Sahara verbringt er noch eine Nacht unter freiem Himmel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke