Folge 4: Die Sahara-Wüste
Folge 4: Die Sahara-Wüste
24 Min.
Fritz erreicht die Sahara und verbringt die Nacht mitten in den Dünen in einem großen Wüstenzelt. Auf dem Weg zum nächsten Etappenziel gibt es immer wieder Kamele am Straßenrand zu erblicken. Ein Highlight ist die Nacht in einer traditionellen Berghütte aus Lehm. Ein Wetterumschwung, mit heftigem Temperatursturz, starkem Wind und Platzregen durchkreuzt die vorher geschmiedeten Pläne.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke