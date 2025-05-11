Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Securitys, Hunde & Eisregen

Securitys, Hunde & Eisregen

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 5: Securitys, Hunde & Eisregen

27 Min.

Es geht auf den abgelegensten Teil der Route zu einer verlassenen Minenstadt. Schächte, Brücken, Wohnhäuser warten darauf erkundet zu werden. Die Route führt weiter über Schotterpisten durch die Einsamkeit und plötzlich landet Fritz in einem umzäunten Gebiet mit Sicherheitskräften die ihn kontrollierten.

