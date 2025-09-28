Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 1: Startschuss ins Abenteuer
21 Min.
Der Startschuss zum 4000 km Ultrarace von Italien ans Nordkap fällt. Im Regen rollen die Teilnehmer los, noch im Pulk, doch bald lichtet sich das Feld. Schritt für Schritt finde ich meinen Rhythmus, überhole erste Fahrer, meistere den Brennerpass und erreiche Innsbruck. Weitere Schauer und ein harter Anstieg fordern mich, bevor Tag 1 endet.
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke