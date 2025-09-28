Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Startschuss ins Abenteuer

Folge 1: Startschuss ins Abenteuer

21 Min.

Der Startschuss zum 4000 km Ultrarace von Italien ans Nordkap fällt. Im Regen rollen die Teilnehmer los, noch im Pulk, doch bald lichtet sich das Feld. Schritt für Schritt finde ich meinen Rhythmus, überhole erste Fahrer, meistere den Brennerpass und erreiche Innsbruck. Weitere Schauer und ein harter Anstieg fordern mich, bevor Tag 1 endet.

