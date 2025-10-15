Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Prüfung der Willenskraft

Folge 6: Prüfung der Willenskraft

21 Min.

Nach einer klammen Zeltnacht startet Fritz erschöpft in den Tag, bis wirre Selbstgespräche neue Energie freisetzen. Eine lange Baustelle sorgt für einen neuen Defekt und weitere Regenschauer rauben die Kräfte. Am nächsten Morgen geht es durchnässt weiter - klitschnass, aber kämpfend. Doch dann ein magischer Moment: Die ersten Rentiere am Straßenrand, bevor ein weiterer Wolkenbruch Fritz völlig auslaugt.

