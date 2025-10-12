Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Motivation im Postfach

JoynStaffel 3Folge 5
Motivation im Postfach

Motivation im PostfachJetzt kostenlos streamen

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 5: Motivation im Postfach

21 Min.

Tag acht bringt eine spannende Zusage für Fritz' nächstes Ultra Race - neue Motivation, trotz Regen und erneuten Defekten. Ein Teller Nudeln stärkt, doch anhaltende Schlauchprobleme rauben Zeit und Nerven. Am nächsten Tag warten Sonne, Anstiege und ein grandioser Sonnenuntergang, bevor die Etappe im Zelt ihr Ende findet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Joyn
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Alle 3 Staffeln und Folgen