Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 8: Letzte Kräfte fürs Ziel
21 Min.
Zitternd nach nur drei Stunden Schlaf startet Fritz kraftlos in den letzten Abschnitt. Regen, Kälte und Müdigkeit begleiten ihn bis nach Norwegen. Ein kurzer Schlaf gibt neue Energie, dann führt ihn der eiskalte Nordkap-Tunnel unter dem Meer hindurch. Letzte Anstiege fordern alles, doch schließlich erreicht Fritz erschöpft und überglücklich die Weltkugel am Nordkap - das Ziel.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke