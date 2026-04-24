Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 24.04.2026: Episode 10
46 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 6
Zollfahnder kontrollieren am Flughafen in Istanbul die Passagiere eines Flugs aus Panama. Ein bolivianischer Staatsbürger wirkt dabei sehr nervös. Der Mann legt den Beamten ausgedruckte Dokumente vor, die belegen sollen, dass er als Tourist einreist. Doch sein Aufenthalt ist sehr kurz, er hat nur wenig Geld bei sich, und die Hotelbuchung erscheint unglaubwürdig. Und am Grenzübergang Kapikule wird ein schwer beladenes Fahrzeug inspiziert. Im Kofferraum entdecken die Kontrolleurinnen zahlreiche Bohraufsätze. Sind die Objekte für den Verkauf vorgesehen?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.