Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 29.04.2026: Episode 13
46 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Einen 180 Kilo schweren Drachenkopf und ein riesiges Dinosaurier-Ei bekommen die Beamten am Grenzübergang zwischen der Türkei und Bulgarien nicht jeden Tag zu Gesicht. Die Objekte sind offenbar für einen Werbefilm bestimmt, aber sie könnten auch als Versteck für illegale Waren dienen. Deshalb nimmt in Hamzabeyli ein Spürhund seine Arbeit auf. Und am Flughafen Sabiha Gökçen entscheidet sich eine Reisende für den grünen Ausgang, der für Passagiere vorgesehen ist, die nichts zu verzollen haben. Das Röntgenbild ihres Gepäcks legt jedoch einen anderen Verdacht nahe.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.