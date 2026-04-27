Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 27.04.2026: Episode 11
46 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Am Grenzübergang Kapikule gerät ein Lkw in den Fokus des türkischen Zolls. Die ungewöhnliche Dichte der Reifen am Fahrzeug erregt Verdacht. Deshalb führen die Beamten einen Spürhund in die Kontrollhalle. „Neptun“ ist ein wichtiges Mitglied des Teams und hat bereits zahlreiche Betäubungsmittel aufgespürt. Gelingt dem Vierbeiner erneut ein spektakulärer Drogenfund? Und am Flughafen Sabiha Gökçen verstrickt sich ein Passagier in Widersprüche. Der Mann kann die Herkunft eines Pakets nicht schlüssig erklären und er kennt angeblich auch dessen Inhalt nicht.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.