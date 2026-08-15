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Border Patrol Australia

Die schmuggelnden Rentner

Staffel 12Folge 10vom 15.08.2026
Die schmuggelnden Rentner

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Folge 10: Die schmuggelnden Rentner

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein älteres Pärchen scheint vollkommen ahnungslos, als die Beamten Drogen in ihrem Gepäck vorfinden. Außerdem wird ein junger Afrikaner an der Grenze aufgehalten und zu seinen Reiseplänen befragt. Und ein vietnamesisches Paar versucht, verbotene Lebensmittel ins Land zu schmuggeln.

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