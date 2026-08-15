Snowboarden im HochsommerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 7: Snowboarden im Hochsommer
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Passagier erregt eine Menge Aufmerksamkeit, weil er ein auffälliges Snowboard transportiert. Die Beamten befragen außerdem einen chinesischen Geschäftsmann, der höchst wahrscheinlich illegal eingereist ist.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International