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Border Patrol Australia

Das Heroin-Duo

Staffel 12Folge 20vom 15.08.2026
Das Heroin-Duo

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Folge 20: Das Heroin-Duo

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Zwei Passagiere werden nach ihrer Rückkehr aus Vietnam verdächtigt, illegale Substanzen im Gepäck zu haben. Ein Mann aus Malaysia beteuert derweil, Urlaub in Sydney machen zu wollen. Doch die Beamten zweifeln an seiner Aussage.

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