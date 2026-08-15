Totaler KontrollverlustJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 6: Totaler Kontrollverlust
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Beamten untersuchen den Koffer einer Asiatin und stoßen dabei auf verbotene Lebensmittel. Die Frau verliert daraufhin völlig die Beherrschung. In Melbourne wird ein deutscher Tourist befragt, der auffällig wenig Gepäck bei sich hat. Und auch ein junger Mann aus China muss den Kontrolleuren Rede und Antwort stehen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International