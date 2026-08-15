Border Patrol Australia
Folge 5: Verdächtige Reisepläne
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein junger Mann aus Südkorea gibt sich als Student aus - bis die Beamten seinen Koffer auf illegale Gegenstände durchsuchen. Auch ein Chinese wirkt extrem beunruhigt, als er um eine Gepäckkontrolle gebeten wird.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International