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Border Patrol Australia

Ein Eimer Krabben

Staffel 12Folge 13vom 15.08.2026
Ein Eimer Krabben

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Folge 13: Ein Eimer Krabben

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann aus Indien gerät in Erklärungsnot, als man illegal Substanzen und verfängliche Videos bei ihm entdeckt. Die Grenzbeamten stehen vor einem Rätsel, als sie die Identität einer Frau aus Indonesien überprüfen. Und eine Studentin aus Vietnam hat eine Menge fragwürdige exotische Güter im Gepäck.

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