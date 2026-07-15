Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Schlechtes Namensgedächtnis

Staffel 2Folge 11vom 15.07.2026
Schlechtes Namensgedächtnis

Schlechtes NamensgedächtnisJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 11: Schlechtes Namensgedächtnis

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen Vancouver werden die Zollbeamten auf einen nervösen einreisenden Passagier aufmerksam, der kein Rückreiseticket hat. Er gibt zu, heroinsüchtig zu sein. Außerdem wird eine Frau aus Utah in einem Mietwagen kontrolliert. Angeblich will sie nur ein paar Stunden in Kanada bleiben, um eine Freundin zu besuchen. Doch ihre Angaben machen die Beamten skeptisch.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Alle 3 Staffeln und Folgen