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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Keine Lust aufs Militär

Staffel 2Folge 12vom 15.07.2026
Keine Lust aufs Militär

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 12: Keine Lust aufs Militär

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Kanadier, der aus Kuba zurückkehrt, erscheint den Zollbeamten verdächtig. Tatsächlich schlägt der Drogendetektor an ... Bei der Post wird ein Paket aus Frankfurt genauer unter die Lupe genommen - auch in diesem Fall vermuten die Kontrolleure Drogen. Und ein Koreaner, der in Kanada sein Studium fortsetzen will, wird von den Beamten befragt. Es stellt sich heraus, dass er aus einem anderen Grund aus Korea ausgereist ist.

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