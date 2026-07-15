Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 5: Baby-Bein-Party
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Reisender mit einem dritten Bein zeigt den Officers seinen Party-Trick. Außerdem steht eine Frau mit einem langen Vorstrafenregister im Visier der Kontrolleure. Und: Ein seltsames Paket aus Malaysia wird gefunden, das Schokoriegel mit einem ganz speziellen Wirkstoff enthält.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited