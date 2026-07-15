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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Baby-Bein-Party

seven-networkStaffel 2Folge 5vom 15.07.2026
Baby-Bein-Party

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 5: Baby-Bein-Party

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Reisender mit einem dritten Bein zeigt den Officers seinen Party-Trick. Außerdem steht eine Frau mit einem langen Vorstrafenregister im Visier der Kontrolleure. Und: Ein seltsames Paket aus Malaysia wird gefunden, das Schokoriegel mit einem ganz speziellen Wirkstoff enthält.

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