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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Three Sixty Flip am Flughafen

Staffel 2Folge 14vom 15.07.2026
Three Sixty Flip am Flughafen

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 14: Three Sixty Flip am Flughafen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Grenzübergang in Douglas gibt es Schwierigkeiten mit einem US-Bürger, der durch Kanada reisen will, um in Alaska zu arbeiten. Die Beamten vermuten, dass der Mann länger in Kanada bleiben will, als er angibt. In Vancouver untersuchen die Beamten ein verdächtiges Paket aus Indien, das vermutlich Drogen enthält. Und am Flughafen trifft ein Brasilianer ein, der für einen Skateboard-Wettbewerb einreisen will.

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