Three Sixty Flip am FlughafenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 14: Three Sixty Flip am Flughafen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Grenzübergang in Douglas gibt es Schwierigkeiten mit einem US-Bürger, der durch Kanada reisen will, um in Alaska zu arbeiten. Die Beamten vermuten, dass der Mann länger in Kanada bleiben will, als er angibt. In Vancouver untersuchen die Beamten ein verdächtiges Paket aus Indien, das vermutlich Drogen enthält. Und am Flughafen trifft ein Brasilianer ein, der für einen Skateboard-Wettbewerb einreisen will.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited