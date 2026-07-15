Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 15: Der Waffennarr
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen Toronto befragen die Beamten auf eine Rückkehrerin aus Jamaika. Sie ist auffällig nervös - hat sie Drogen im Gepäck? Am Grenzübergang Huntington kontrollieren die Grenzbeamten einen Amerikaner, der Munition angemeldet hat. Er ist auf der Durchreise nach Alaska und erzählt bereitwillig, dass er ein großer Waffennarr ist. Nun steht eine Untersuchung seines Wohnmobils an ... Das Marineteam des Grenzschutzes hat indes im Hafen von Vancouver alle Hände voll zu tun.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited