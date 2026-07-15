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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Der Waffennarr

Staffel 2Folge 15vom 15.07.2026
Der Waffennarr

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 15: Der Waffennarr

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen Toronto befragen die Beamten auf eine Rückkehrerin aus Jamaika. Sie ist auffällig nervös - hat sie Drogen im Gepäck? Am Grenzübergang Huntington kontrollieren die Grenzbeamten einen Amerikaner, der Munition angemeldet hat. Er ist auf der Durchreise nach Alaska und erzählt bereitwillig, dass er ein großer Waffennarr ist. Nun steht eine Untersuchung seines Wohnmobils an ... Das Marineteam des Grenzschutzes hat indes im Hafen von Vancouver alle Hände voll zu tun.

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