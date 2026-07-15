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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Lebende Statue

seven-networkStaffel 2Folge 2vom 15.07.2026
Lebende Statue

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 2: Lebende Statue

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die Beamten erwischen einen Straßenkünstler auf frischer Tat bei einem Fluchtversuch und fragen einen unverschämten Busreisenden über seine zweifelhafte Vergangenheit aus. Als ein Autofahrer aus den USA in seinen Kofferraum klettert, sind alle in Alarmbereitschaft. Außerdem befragen die Grenzer einen deutschen Touristen zu seiner Vorliebe für "Crystal".

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