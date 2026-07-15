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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Anabolika-Spielzeug

Staffel 2Folge 17vom 15.07.2026
Anabolika-Spielzeug

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 17: Anabolika-Spielzeug

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen Toronto befragen die Beamten einen Jamaikaner, dessen Aussage zu seiner Ausreise merkwürdig klingen. Er hat seinen Flug sehr kurzfristig gebucht ... Der kanadische Grenzschutz untersucht in Vancouver ein Paket aus China. Darin befindet sich ein Spielzeuglaster - mit fragwürdiger Ladung. Und am Flughafen in Vancouver ist diesmal ein Ausreisender im Visier: Ein Kanadier auf dem Weg nach Honkong hat womöglich nicht deklariertes Geld im Gepäck.

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