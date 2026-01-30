Statussymbole der MachtJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 12: Statussymbole der Macht
44 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Bei der Routinekontrolle eines Lkw am Grenzübergang in Pharr fällt den Beamten eine Anomalie auf. Sie inspizieren das Fahrzeug genauer und finden Kokain in einem der Reifen. In Progreso wird eine junge Frau festgehalten, gegen die ein Haftbefehl wegen Drogenschmuggels vorliegt. Und: In Laredo wird ein voll bepackter Anhänger untersucht. Im Inneren einer Kaffeemaschine stoßen die Kontrolleure auf eine Waffe.
