Folge 3: Weltraumschrott und Walknochen
44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
In Laredo wird ein vollbepackter Anhänger kontrolliert. Die Beamten durchleuchten jedes einzelne Gepäckstück und stoßen auf eine versteckte Waffe. Am Grenzübergang werden zwei Jugendliche festgehalten, die ein achtjähriges, mexikanisches Mädchen als ihre Schwester ausgeben, um es in die USA zu schmuggeln. Außerdem: In einer Lieferung Limetten werden 380 Kilogramm Crystal Meth gefunden.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited