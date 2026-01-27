Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Weltraumschrott und Walknochen

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 03.02.2026
Weltraumschrott und Walknochen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 3: Weltraumschrott und Walknochen

44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

In Laredo wird ein vollbepackter Anhänger kontrolliert. Die Beamten durchleuchten jedes einzelne Gepäckstück und stoßen auf eine versteckte Waffe. Am Grenzübergang werden zwei Jugendliche festgehalten, die ein achtjähriges, mexikanisches Mädchen als ihre Schwester ausgeben, um es in die USA zu schmuggeln. Außerdem: In einer Lieferung Limetten werden 380 Kilogramm Crystal Meth gefunden.

