Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 9: Ein scharfer Fund
45 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Am Grenzübergang in Brownsville kommt ein völlig aufgelöster Mann aus Syrien an, der die Beamten um Hilfe bittet. In Mexiko soll er Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden sein und sucht nun Asyl in den USA. Im Gepäck zweier Reisender werden mehrere leere Waffenmagazine gefunden, die die Männer über die Grenze schmuggeln wollten. Außerdem: In einem Lkw, der mit Jalapeños beladen ist, wird eine große Menge Crystal Meth entdeckt.
Genre:Dokumentation, Krimi, Reality
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited