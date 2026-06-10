Rivalitäten und Praxistraining!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 10.06.2026: Rivalitäten und Praxistraining!
23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Hana führt mit ihrer Klasse ein Praxistraining im Wald hinter der Akademie durch. Die Schüler werden dafür in Dreiergruppen aufgeteilt. Da Kawaki in einem anderen Team als Kae landet, muss er sie aus der Ferne beobachten. Doch dann verschwindet die Prinzessin plötzlich ...
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.