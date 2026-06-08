Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boruto

Erblühe, Hana! Das Können einer Lehrerin

ProSieben MAXXFolge vom 08.06.2026
Erblühe, Hana! Das Können einer Lehrerin

Erblühe, Hana! Das Können einer LehrerinJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge vom 08.06.2026: Erblühe, Hana! Das Können einer Lehrerin

23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Team 7 besucht Himawari und Kawakis Klasse, um den Ninja-Anwärtern Spezialunterricht zu geben. Bei einer Übung, die Boruto sich ausgedacht hat, müssen die Schüler gegeneinander antreten, wodurch es zum Streit kommt. Hana versucht daraufhin, den Frieden in ihrer Klasse wiederherzustellen.

Alle verfügbaren Folgen