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Boruto

Die sieben Mysterien. Die Expedition startet!

ProSieben MAXXFolge vom 09.06.2026
Die sieben Mysterien. Die Expedition startet!

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Boruto

Folge vom 09.06.2026: Die sieben Mysterien. Die Expedition startet!

23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Himawari und ihre Freunde schleichen sich nachts in die Akademie, um das Geheimnis der sieben Mysterien zu lüften. Da auch Kae an der Aktion teilnimmt, ist Kawaki gezwungen, sich seinen Klassenkameraden anzuschließen.

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