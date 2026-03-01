Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ - Leben im NATO-EinsatzJetzt kostenlos streamen
BUNDESWEHR
Folge 15: Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ - Leben im NATO-Einsatz
50 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Jeden Tag begegnen sich NATO und Russland in der Ostsee. Sechs Monate war die deutsche Fregatte GMecklenburg-VorpommernG hier im Einsatz. Für die Besatzung bedeutet das: Leben auf See, Arbeiten auf See - und im Ernstfall Kämpfen auf See. Zwischen Manövern, Übungen und Begegnungen mit Russland.
