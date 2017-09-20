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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Das gläserne Backwerk

TLCFolge vom 20.09.2017
Das gläserne Backwerk

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 20.09.2017: Das gläserne Backwerk

22 Min.Folge vom 20.09.2017

Heute hat Buddy Valastro einen Termin in einer sozialen Werkstatt für manuelle Glasfertigung – eine Initiative, die jungen Menschen hilft, ihren Weg zu finden. Die Werkstatt gibt nun eine Wohltätigkeitsveranstaltung mit Spendenaktion, um weiteren Jugendlichen eine Chance zu ermöglichen. Dafür benötigen sie eine Torte. Und während Buddy sich über das Design Gedanken macht, probiert er das Glasblasen aus – und erweist sich als Naturtalent. Nun steht auch die Idee: Eine mehrfarbige, marmorierte Spiegelglasur-Torte, die einem mundgeblasenen Kunstwerk zum Verwechseln ähnlich sehen wird.

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