Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 07.09.2025: Ein Paradies für Millionäre
21 Min.Folge vom 07.09.2025
Ein Ehepaar aus Texas will den nächsten Lebensabschnitt unter Palmen beginnen – und bringt ein großzügiges Budget von 2 Millionen Dollar mit nach St. Thomas. Während sie sich ein klassisches Haus im karibischen Stil mit viel Flair wünscht, bevorzugt er eine moderne Immobilie mit Pool. Klar ist: Das neue Zuhause soll direkt am Wasser liegen und Platz für viele gemeinsame Sonnenstunden bieten.
