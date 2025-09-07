Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

HGTV
21 Min.

Ein Ehepaar aus Texas will den nächsten Lebensabschnitt unter Palmen beginnen – und bringt ein großzügiges Budget von 2 Millionen Dollar mit nach St. Thomas. Während sie sich ein klassisches Haus im karibischen Stil mit viel Flair wünscht, bevorzugt er eine moderne Immobilie mit Pool. Klar ist: Das neue Zuhause soll direkt am Wasser liegen und Platz für viele gemeinsame Sonnenstunden bieten.

