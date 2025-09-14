Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 14.09.2025: Home Office im Paradies
21 Min.Folge vom 14.09.2025
Das Leben auf einer Insel ruft – und eine Frau aus Michigan ist bereit, ihre Zelte abzubrechen. Auf St. Croix möchte sie ihren Traum vom Wohnen am Meer verwirklichen. Neben einem herrlichen Ausblick wünscht sie sich hohe Decken und ein eigenes Büro, um auch aus der Ferne effizient arbeiten zu können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.