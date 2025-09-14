Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 14.09.2025: Der perfekte Deal
21 Min.Folge vom 14.09.2025
Ein Paar aus Maryland hat genug vom hektischen Alltag und sehnt sich nach einem neuen Lebensstil auf St. John. Doch die Vorstellungen vom idealen Standort gehen auseinander: Er möchte möglichst nah am Arbeitsplatz in Cruz Bay wohnen. Sie hingegen träumt von der Ruhe und der Weite in Coral Bay. Nun heißt es, den perfekten Kompromiss zu finden, der beide glücklich macht.
