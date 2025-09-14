Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

HGTVFolge vom 14.09.2025
21 Min.

Ein Paar aus Maryland hat genug vom hektischen Alltag und sehnt sich nach einem neuen Lebensstil auf St. John. Doch die Vorstellungen vom idealen Standort gehen auseinander: Er möchte möglichst nah am Arbeitsplatz in Cruz Bay wohnen. Sie hingegen träumt von der Ruhe und der Weite in Coral Bay. Nun heißt es, den perfekten Kompromiss zu finden, der beide glücklich macht.

