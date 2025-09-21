Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Von Kanada nach Roatán

HGTVFolge vom 21.09.2025
Von Kanada nach Roatán

Von Kanada nach RoatánJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 21.09.2025: Von Kanada nach Roatán

21 Min.Folge vom 21.09.2025

Die verschneiten Winter Kanadas tauschen sie gegen Sonne, Strand und das türkisblaue Meer von Roatán. Ihre Hobbyfarm lassen sie hinter sich, um in einem kleineren Haus ein neues Leben zu beginnen. Während der Vater gerne renovieren würde, wünscht sich die Mutter ein bezugsfertiges Zuhause – eine Entscheidung, die ihre Haussuche prägt.

