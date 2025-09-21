Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 21.09.2025: Von Kanada nach Roatán
21 Min.Folge vom 21.09.2025
Die verschneiten Winter Kanadas tauschen sie gegen Sonne, Strand und das türkisblaue Meer von Roatán. Ihre Hobbyfarm lassen sie hinter sich, um in einem kleineren Haus ein neues Leben zu beginnen. Während der Vater gerne renovieren würde, wünscht sich die Mutter ein bezugsfertiges Zuhause – eine Entscheidung, die ihre Haussuche prägt.
