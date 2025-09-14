Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 14.09.2025: Vater-Sohn-Zeit
21 Min.Folge vom 14.09.2025
Ein Arzt aus Michigan und sein reisefreudiger Freund entdecken Las Terrenas in der Dominikanischen Republik und verlieben sich in den Ort. Sie beschließen, sich dort dauerhaft niederzulassen. Auf der Suche nach der passenden Immobilie begleitet den einen sogar sein Sohn – und macht die Haussuche zu einer besonderen Familienreise.
