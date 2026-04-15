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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Die Zeiten ändern sich

BetaStaffel 3Folge 1vom 15.04.2026
Die Zeiten ändern sich

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 1: Die Zeiten ändern sich

46 Min.Folge vom 15.04.2026

Jack will nicht mehr warten und besucht Olivia bei der Arbeit. Doch diese ist über den Besuch weniger erfreut und noch nicht bereit, ihm den Alkoholrückfall zu verzeihen. Indessen beschließt Justine, einen Job und eine Wohnung zu suchen, um endlich auf eigenen Beinen zu stehen.

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